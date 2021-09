23 settembre 2021 12:26

Max Biaggi ed Eleonora Pedron insieme… per la festa di Ines

Una bella reunion di famiglia per Max Biaggi ed Eleonora Pedron. I due ex si ritrovano per il compleanno della figlia Ines. Entrambi allegri e spensierati abbracciano la 12enne e il fratello Leon. “Il tempo ti rapisce ma amo pensarti sempre piccola” scrive l’ex pilota facendo seguire dedica e foto dall’hashtag “family reunion”. La Pedron invece posta solo le foto con la figlia e di Max sul suo social non c’è traccia.