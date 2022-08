Massimiliano Allegri paparazzato con la sua nuova fiamma, ecco chi è

Leggi Anche Ambra Angiolini bacia un uomo misterioso: nuovo amore dopo Allegri

Massimiliano Allegri ha provato in tutti i modi a far perdere le tracce e mantenere privata la sua storia d'amore con Nina. I due però non sono riusciti a sfuggire ai paparazzi che l'hanno beccati mano nella mano a spasso a Lugano. La donna, che lavora nel campo della consulenza finanziaria, risiede in Svizzera e l'allenatore della Juve la raggiunge quando può.

Leggi Anche Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sono lasciati



Nina Lange Barresi è molto riservata e anche sui social è brava a nascondere le sue tracce. Quello che non nasconde è la sua bellezza: un fisico statuario, profondi occhi scuri e capelli lunghissimi che le donano un'aria sensuale. A spasso per le vie dello shopping, lei e Massimiliano Allegri si tengono per mano e camminano felici verso un futuro da vievere insieme.