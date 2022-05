Martina Stella al parco, un pomeriggio in famiglia tra coccole e relax

Martina Stella è stata paparazzata dal settimanale Gente a spasso con il marito Andrea Manfredonia e il loro Leonardo, nato 6 mesi fa, e Ginevra , la sua primogenita nata da una precedente relazione. Bellissima e sorridente, l'attrice si gode la compagnia delle persone che ama di più al mondo e non potrebbe essere più felice di così.

Arisa e Alvise Rigo sfrecciano in moto per Milano

Trench nero, abitino floreale e gambe nude: Martina è bella e sexy mentre passeggia al parco con la sua famiglia. Ginevra, la bimba che ha avuto 9 anni fa da

Gabriele Gregorini

, si allena sui pattini e l'attrice e suo marito si alternano con il piccolo Leonardo tra coccole e giochi. Sono una famiglia allargata e serenissima, in cui regnano allegria e complicità.

Con la sua primogenita, la Stella si è dimostrata una mamma attenta e presente. Le loro gag social durante la pandemia sono state un appuntamento imperdibile per i loro follower. Ora che è nato Leonardo, l'attrice ha allentato la sua presenza su Instagram e Tik Tok per concentrare le energie sulla gestione della famiglia. Manfredonia in questo è un valido alleato: "E' bravissimo ed efficiente" ha svelato lei. E vederli tutti insieme al parco è la prova di quanto la loro squadra sia affiatata.