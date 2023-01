Martina Colombari in bikini, le foto della vacanza della ex Miss Italia

Sport, relax e divertimento non sono mancati e, per finire in bellezza, ha chiuso la vacanza con uno scatto social in bikini in riva al mare. Bellissima, con il fisico tonico e scattante e quel sorriso che fa impazzire: una vera forza della natura.

Martina Colombari ha trascorso giornate spensierate a Miami, senza dimenticare i follower a cui ha inviato spesso e volentieri cartoline social dalle sue vacanze. Si è mostrata in shorts e camicia sul balcone dell'hotel e glamour in nero per la notte di San Silvestro, sexy in bikini in spiaggia e coloratissima per le serate mondane. Non ha rinunciato allo sport e le sue corse sulla spiaggia sono diventate protagoniste di alcuni post. Il saluto finale è stata una vera chiusura col botto: in due pezzi nero mentre cammina sul bagnasciuga, la ex Miss Italia sfoggia un fisico perfettamente scolpito.

In vacanza con amore - Insieme a Martina Colombari a Miami c'era anche Billy Costacurta. Nelle foto di sua moglie non appare quasi mai, fatta eccezione per uno scatto di gruppo con l'amica Silvia Grilli. L'ex Miss Italia e l'ex calciatore hanno da poco festeggiato i 18 anni di matrimonio, ma fanno coppia dal 1996. Dopo il primo bacio romantico non si sono più lasciati e sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Hanno un figlio, Achille, ormai 18enne e molto legato alla mamma, che in passato ha dato ai genitori qualche grattacapo.

Le critiche sulla magrezza - Martina Colombari è una splendida 47 che non ha nulla da invidiare alla ragazzina che nel 1991 veniva incoronata Miss Italia. Per lei sport e fitness sono una passione a cui non può rinunciare mai e all'allenamento dedica sempre dedizione e costanza. I risultati si vedono: il suo fisico è scolpito e asciutto. Troppo, per alcuni. E infatti sui social non mancano continui riferimenti alla magrezza giudicata da alcuni eccessiva. La ex reginetta di bellezza però non si scompone e non risponde: a questo genere di critiche ci è abituata. In passato aveva commentato: "Sui social si lamentano perché sono troppo muscolosa o troppo magra. Mi arrabbio molto quando dicono che sono un cattivo esempio per le ragazze, che porto il messaggio della donna anoressica". Lei ama la vita sana e il movimento e le sue foto in costume sono sempre uno spettacolo per gli occhi.