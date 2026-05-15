Mario Balotelli torna a sorridere. E questa volta il calcio c’entra solo in parte. L’attaccante italiano, attualmente impegnato con l’Al Ittifaq nella seconda divisione degli Emirati Arabi, è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna: Angelica Moccia. A ufficializzare la relazione è stata una foto pubblicata su Instagram e poi ricondivisa dal calciatore. Uno scatto semplice, mano nella mano, ma sufficiente per confermare un legame che andava avanti già da tempo lontano dai riflettori.
Balotelli, che negli ultimi mesi aveva scelto un profilo molto basso sul fronte sentimentale, appare sereno accanto alla giovane manager italiana conosciuta proprio a Dubai. E i fan hanno subito notato un dettaglio: quel sorriso spontaneo che sul volto dell’attaccante non si vedeva da parecchio.
Chi è Angelica Moccia
Angelica Moccia è originaria di Portogruaro, in provincia di Venezia, e ha sette anni meno di Balotelli. Vive da tempo a Dubai, dove lavora come manager per Nextologies, società canadese specializzata nella distribuzione di video podcast e contenuti digitali.
Prima degli Emirati, Angelica ha vissuto a Parigi, lavorando per circa sei anni nei ristoranti dello zio. Un’esperienza che lei stessa aveva raccontato in un’intervista del 2023 a Trieste Café, spiegando come quel periodo le abbia insegnato valori come indipendenza e disciplina. Poi il trasferimento nel mondo dei media e della tecnologia, fino all’approdo a Dubai.
L’incontro con Balotelli a Dubai
È proprio negli Emirati che sarebbe nato l’amore con Balotelli. Un incontro favorito anche dagli interessi comuni legati al mondo della comunicazione. Di recente, infatti, il calciatore aveva raccontato a Clarence Seedorf di voler aprire un podcast una volta conclusa la carriera calcistica.
Per ora, però, SuperMario sembra concentrato soprattutto sulla sua nuova serenità personale. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna intervista di coppia: solo una foto condivisa sui social. Ma tanto è bastato per accendere la curiosità attorno ad Angelica Moccia, la donna che oggi accompagna Balotelli nella sua nuova vita a Dubai.