Prima degli Emirati, Angelica ha vissuto a Parigi, lavorando per circa sei anni nei ristoranti dello zio. Un’esperienza che lei stessa aveva raccontato in un’intervista del 2023 a Trieste Café, spiegando come quel periodo le abbia insegnato valori come indipendenza e disciplina. Poi il trasferimento nel mondo dei media e della tecnologia, fino all’approdo a Dubai.