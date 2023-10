Morta Tabby Brown, modella di "Playboy": era stata anche la compagna di Mario Balotelli

E' morta a 38 anni Tabby Brown , modella londinese che era diventata nota anche in Italia per una relazione avuta alcuni anni fa con Mario Balotelli .

Nel corso della sua carriera Tabby Brown ha fatto da modella anche per importanti riviste come "Cosmopolitan" ed "ELLE". Con Mario Balotelli ebbe una relazione durata sette mesi nel 2011. Dopo un incontro in discoteca SuperMario l'aveva contattata via social convincendola a uscire con lui. Un flirt portato avanti poco prima che si scoprisse che Raffaella Fico era incinta della figlia del calciatore. Ma quello con Balotelli non è stato l'unico flirt della Brown nel mondo del calcio: nel 2016 aveva infatti frequentato anche l'attaccante del Chelsea Raheem Sterling.