Marina La Rosa in topless riflette sull'amore sprecato

Gita in barca con panorami da brivido per Marina La Rosa , che condivide con i follower le sue riflessioni sull'amore ma anche uno scatto in topless che lascia a bocca aperta. Prende il largo e rivolge lo sguardo all'orizzonte, mentre l'obiettivo della fotocamera la riprende in monokini e con il seno nudo che, grazie a un sapiente gioco di ombre, aggira la censura social.

Mostrare i capezzoli su Instagram è severamente vietato, ma Marina riesce ad aggirare la regola confondendo il seno nudo nel gioco di luci e ombre creato dalla posa. Del resto, se nella casa del primo "Grande Fratello" si è guadagnata il nomignolo di gatta morta non è un caso. Nel gioco sottile della seduzione è una vera maestra, e uscita dalla Casa ha trovato nei social un nuovo mezzo per stuzzicare il pubblico.

Mentre mostra tanta pelle nuda e fa volare le fantasie dei follower, la La Rosa si perde in una profonda riflessione sui sentimenti non ricambiati. "Chissà se anche a voi capita di domandarvi dove vada a finire l'amore sprecato", chiede ai suoi follower. "Ma l'amore non si spreca e non si perde, non si è mai perduto", riflette. Ci pensa il suo vecchio collega di reality Salvo Veneziano a riportare la discussione su temi più blandi, dando voce al pensiero di molti davanti alla foto in topless dell'ex gieffina: "Io mi stavo facendo un'altra domanda", la stuzzica. Lei ride, consapevole del fatto che è la stessa che si stanno facendo molti follower...

