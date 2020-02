Marina La Rosa completamente nuda "ritorna" gattamorta

Che le piaccia sedurre, e che sappia farlo con maestria è risaputo. Non a caso, durante la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello si era guadagnata l'appellativo di "gattamorta". Venti anni dopo il suo debutto in tv, Marina La Rosa stuzzica ancora la fantasia dei fan come nessun altro sa fare. Su Instagram pubblica uno scatto in cui mostra il suo corpo perfetto completamente nudo, con il profilo del seno in evidenza e uno scorcio sull'inguine, solo parzialmente coperto dalla posa.