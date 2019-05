Marina La Rosa, pose sexy con la panna a Forte dei Marmi

clicca per guardare tutte le foto della gallery

A Forte dei Marmi va in scena la rimpatriata dei naufraghi dell'Isola dei Famosi, che si sono riuniti per l'evento benefico "Tre giorni del cuore" organizzato da Paolo Brosio in favore dei bambini dell'Honduras. A dare spettacolo durante il party Marina La Rosa, che ha regalato pose sexy di fronte alla torta. L'ex gattamorta ha tirato fuori gli artigli, leccando la panna dal dito e sollevando la gamba sul tavolo. Una mossa a rischio incidente hot, ma la naufraga è corsa subito ai ripari e ha acchiappato con la mano la gonna che si stava sollevando un po' troppo.