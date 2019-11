Incidente sexy per Marina La Rosa a Roma Tgcom24 1 di 35 IPA 2 di 35 IPA 3 di 35 IPA 35 di 35 IPA 35 di 35 IPA 35 di 35 IPA 35 di 35 IPA 35 di 35 IPA 35 di 35 IPA 10 di 35 Instagram 11 di 35 Instagram 12 di 35 Instagram 13 di 35 Instagram 14 di 35 Instagram 15 di 35 Instagram 16 di 35 Instagram 17 di 35 Instagram 18 di 35 Instagram 19 di 35 Instagram 20 di 35 Instagram 21 di 35 Instagram 22 di 35 Instagram 23 di 35 Instagram 24 di 35 Instagram 25 di 35 Instagram 26 di 35 Instagram 27 di 35 Instagram 28 di 35 Instagram 29 di 35 Instagram 30 di 35 Instagram 31 di 35 Instagram 32 di 35 Instagram 33 di 35 Instagram 34 di 35 Instagram 35 di 35 leggi dopo slideshow ingrandisci

Maliziosa nello sguardo e nelle movenze, Marina scende le scale mostrando le gambe nude, non fa nulla per evitare che l'abito si apra e lo spacco metta in mostra la biancheria intima. Stuzzica e provoca sorniona negli eventi mondani, come fa nei social. Il suo profilo pullula di scatti ad alto tasso erotico: dai topless al nudo vedo non vedo in barca con il marito Guido Bellitti. E proprio a lui dedica post romantici e innamorati: “Esattamente nove anni fa ci sposavamo. A prescindere dai limiti (più i suoi che i miei), a prescindere dai difetti (più i suoi che i miei) e a prescindere dai problemi mentali (più i miei che i suoi) stiamo ancora insieme. La morale è che non esistono le favole ma esistono le feste in maschera. E noi vogliamo ancora ballare. Auguri a noi”.

