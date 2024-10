Marina Di Guardo è tornata single, è colpa di Chiara Ferragni?

Le apparizioni pubbliche di Marina Di Guardo e Frank Kelcz si contano sulla punta delle dita. Al Festival di Sanremo 2023 erano seduti in platea l'una accanto all'altro per sostenere Chiara Ferragni alla co-conduzione. In uno scatto condiviso da Valentina Ferragni nel Natale 2022 si vede tutta la famiglia allargata: ci sono Chiara Ferragni e Fedez (al tempo felici e affiatati) con Leone e Vittoria, i genitori del rapper Franco Lucia e Tatiana Berrinzaghi, Francesca Ferragni con il marito Riccardo Nicoletti e il loro piccolo Edoardo, addirittura papà Marco Ferragni con la compagna e il figlio Lorenzo e poi Marina Di Guardo con Frank Kelcz. La scrittrice e l'imprenditore hanno anche sfilato insieme sul red carpet della presentazione di "The Ferragnez 2".