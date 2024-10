Chiara Ferragni è felice con Silvio Campara, nessun accordo con Fedez

Da quest’estate circolano voci sulla liaison tra Chiara Ferragni e Silvio Campara, eppure i diretti interessati si guardano bene dal farsi beccare insieme dai paparazzi. Secondo il settimanale “Oggi”, la Ferragni si sentirebbe “protetta” con Campara che a differenza del suo ex non è una persona imprevedibile. La felicità sentimentale però non viene sbandierata sui social perché sebbene lei sia separata, lui non si sarebbe ancora accordato con la ex moglie, Giulia Luchi, da cui ha avuto due figli. Non è tempo di uscite pubbliche o cuori su Instagram, però per le amiche dell’influencer Campara fa stare bene Chiara e lei è felice.