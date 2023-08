Marica Pellegrinelli rivela come ha scoperto di avere un tumore

Marica Pellegrinelli qualche settimana fa ha raccontato per la prima volta di aver subito un'operazione per rimuovere un tumore all'ovaio destro .

Una follower ha chiesto a Marica Pellegrinelli di raccontare come ha scoperto di avere un tumore alle ovaie e la modella, ex moglie di Eros Ramazzotti, ha raccontato: "Dolori alle spalle fortissimi, da non dormire, da non poter usare una borsa, negli ultimi due mesi anche durante i rapporti. Quindi nausea, gonfiore ormonale e blue period (perdite mestruali scure, ndr)".

La diagnosi "Avevo fatto una visita ginecologica a settembre '21, dopo un ciclo insolitamente lungo ma mi dissero che era frequente dopo le due dosi di vaccino, ho iniziato a non star bene a fine ottobre, quindi prima di tornare dalla ginecologa ho praticamente visitato tutti i medici milanesi: smesso di nuotare, di correre, di mangiare latticini", ha proseguito Marica Pellegrinelli. "Tanti dettagli che sono spariti dopo l'operazione, per esempio non riuscivo a saltare la corda senza avere minzione", ha raccontato. Avvertendo anche: "Ogni corpo è un viaggio a sé".

