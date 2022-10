Marica Pellegrinelli furiosa: cane ucciso con una dose di veleno da cavallo

Tanto da utilizzare il suo profilo per uno sfogo. La ex moglie di Eros Ramazzotti denuncia che hanno avvelenato il cane del padre. Passando da un sentiero molto battuto a Gorlago, nella Bergamasca, l’animale ha mangiato un boccone mortale che lo ha ucciso dopo dolori strazianti. Sul caso indagano carabinieri e guardia forestale: i decessi in circostanze simili nella zona sono dieci.