"Ho avuto un parto indotto distocico. Non cesareo, ma di naturale non c’è stato nulla", ha spiegato Marica Pellegrinelli ai follower. Si tratta di una pratica che richiede un intervento massiccio da parte di medici e ostetrici a causa delle possibili complicazioni che possono verificarsi. "Ariela pesava solo 2,3 kg per 47,5 cm, motivo per cui mi è stata indotta a 37+5. In realtà Raffaela era esattamente uguale, esami alla mano. Ma a 23 anni probabilmente ritennero fosse fisiologico (quale era), tanto che nacque indotta a 43 settimane solo di 3,1 Kg. A 36 anni l’ospedale non si prende la responsabilità di procedere a termine o oltre, peccato. Mi avevano paventato patologie, fortunatamente tutti gli screening sono negativi, era solo piccola ma estremamente sana" ha proseguito la modella. Si è rifiutata di scendere nei dettagli per non gravare di ansie ulteriori le sue fan che stanno per partorire ma ha commentato: "Ci siamo capite", lasciando intendere che sia stato tutto molto complicato.