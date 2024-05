Marica Pellegrinelli mamma, arrivano i fiori della fidanzata di Eros Ramazzotti

Tgcom24

I fiori di Dalila Gelsomino per Marica Pellegrinelli Già sotto al post con cui Marica Pellegrinelli annunciava la nascita di Ariela erano comparsi i cuori di Aurora Ramazzotti, Eros Ramazzotti e di Dalila Gelsomino. La composizione floreale, una bellissima A sui toni del bianco e del rosa, conferma che la gioia e la stima tra Dalila e Marica sono reali. "Una A di fiori dal Messico" ha scritto la neomamma, taggando la nuova compagna del suo ex marito. L'amore tra la modella e il cantante è finito, ma è rimasto un rapporto bellissimo "Non è mai facile separarsi" ha raccontato lei in un'intervista, ma ha aggiunto parlando del suo ex: "E' una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso".

Leggi Anche Marica Pellegrinelli di nuovo mamma: è nata Ariela Wilhelmina



Una bella famiglia allargata Dopo aver chiuso il loro matrimonio, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono andati avanti con le proprie vite sentimentali. La modella ha conosciuto il dj William Djoko e con lui ha iniziato una storia d'amore importante, che però preferisce vivere al riparo dal clamore mediatico. Anche il cantante si è innamorato di nuovo e, proprio come la sua ex, preferisce stare lontano dai riflettori. Accanto a lui c'è da qualche tempo ormai Dalila Gelsomino, imprenditrice italiana che abita in Messico. Nella famiglia allargata regna l'armonia, come dimostrano anche le foto paparazzate alla festa di compleanno di Gabrio Tullio, in cui Marica sorride tra Eros e William. Del resto lei è molto legata anche ad Aurora Ramazzotti, che il suo ex marito ha avuto da Michelle Hunziker: "La considero un dono perché mi ha aiutato a essere una madre migliore con i miei figli" ha detto.