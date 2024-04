Tgcom24

Marica Pellegrinelli incinta, le foto con il compagno e i figli di Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli ha tutelato la sua privacy tenendo nascosta la sua gravidanza finché ha potuto, ma ora che è uscita allo scoperto con un'intervista al settimanale Grazia non nasconde più il pancione. La maglietta bianca sottolinea le forme nelle foto rubate durante la passeggiata milanese. La modella indossa una giacca e pantaloni cargo neri: un look semplice, comodo e sportivo perfetto per la giornata all'aperto. In famiglia regna l'armonia e si capisce dai sorrisi del quartetto. Marica e William Djoko si baciano appassionatamente e il dj gioca con la figlia che la sua compagna ha avuto da Eros Ramazzotti. L'arrivo della bimba che sta per nascere sarà solo il suggello di un legame già forte.

La gravidanza di Marica Pellegrinelli, quanti figli ha avuto da Eros Ramazzotti? Marica Pellegrinelli è incinta per la terza volta. E' in attesa di una bambina, la prima figlia dal compagno William Djoko. Dodici anni fa è nata Raffaela Maria dal matrimonio con Eros Ramazzotti e tre anni dopo è stata la volta di Gabrio Tullio. La modella e l'ex marito, nonostante la separazione, hanno un ottimo rapporto. Durante il periodo in cui è stata sposata con il cantante, Marica si è molto affezionata ad Aurora Ramazzotti, la figlia che lui aveva avuto dalla ex moglie Michelle Hunziker: "È stata 'mia figlia' per dieci anni. E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta, il nostro rapporto rimane inalterato. La considero un dono perché mi ha aiutato a essere una madre migliore con i miei figli", ha detto in un'intervista al settimanale F.

Chi è e che lavoro fa William Djoko, il fidanzato di Marica Pellegrinelli? Da tre anni a questa parte Marica Pellegrinelli fa coppia con William Djoko. Nato in Olanda nel 1984 da padre camerunese e da madre di origini ucraine e olandesi, è un dj e producer di fama internazionale che si esibisce nei club di tutto il mondo. Lui e Marica Pellegrinelli si sono conosciuti nel 2019 durante un evento di lavoro, quando lei si stava separando, poi si sono incontrati di nuovo dopo due anni esatti al compleanno di un'amica ed è nato l'amore. All’inizio hanno tenuto segreta la loro storia, poi sono usciti allo scoperto. Dopo l'annuncio ufficiale della gravidanza il futuro papà ha scritto sui social: "Qualcosa di spirituale sta accadendo proprio davanti a me. Avevi già rubato il mio cuore e ora porti in grembo il nostro bambino!".