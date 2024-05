Tgcom24

Passeggiata in famiglia Marica Pellegrinelli sorride ai fotografi che la sorprendono a spasso con William Djoko, che invece mantiene lo sguardo basso, e la loro piccola Ariela. La modella indossa t-shirt, shorts e blazer morbido, ha i capelli sciolti e il viso struccato. Il suo compagno è in bermuda, maglietta e cappellino. Camminano spingendo la carrozzina, pieni di attenzioni per la loro bambina, ma si fermano un momento per scambiarsi un bel bacio appassionato.

I fiori della nuova compagna di Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli ha partorito il 29 aprile ma ha aspettato diversi giorni prima di dare la notizia ai follower. Per lei è arrivata subito una pioggia di auguri e fiori e anche la compagna del suo ex marito Eros Ramazzotti, Dalila Gelsomino, le ha fatto recapitare dal Messico una bellissima composizione floreale a forma di A, sui toni del bianco e del rosa. Nella loro grande famiglia allargata non c'è nessuna rivalità, ma anzi regna l'armonia. La modella ha detto del cantante con cui è stata sposata dal 2014 al 2019: "E' una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso".