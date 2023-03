Mariana Rodriguez incinta di 9 mesi posa nuda

Leggi Anche Stefano De Martino in barca con un’altra Rodriguez

Mariana Rodriguez posa di profilo, con la sottoveste nera sollevata e il seno e il pancione nudi. Ha le gambe aperte e non indossa gli slip. Una posa ad alto tasso di sensualità per celebrare un traguardo importante. "Papà ieri sera ci ha scattato questa foto. Il mio bambino monello oggi fa 9 mesi di vita... siamo alle 36 settimane... manca poco per vedere quel piccolo viso. Ti amo. Auguri a te amore della mamma", ha scritto a commento della foto.

La gravidanza Mariana Rodriguez ha annunciato la dolce attesa a novembre, con uno scatto in cui sfoggia il pancione nudo. Da lì in avanti non ha mai smesso di mostrare senza veli le forme della gravidanza con pose in bikini o senza nulla addosso. La modella è fidanzata con Gianmaria Coccoluto, 29 anni, famoso kitesurfer italiano nato a Terracina, in provincia di Latina, primo atleta a portare in Italia la coppa del mondo Kite Freestyle. Tra poco nascerà il loro primo figlio che si chiamerà Noa Maria.