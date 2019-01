Mariana Rodriguez e Simone Susinna si sono detti addio

Ha preso il volo Mariana Rodriguez , un volo che (forse) ha pagato a caro prezzo. Con una decisione last minute, la showgirl ha raggiunto i genitori a Buenos Aires per trascorrere il Capodanno con loro, mandando in fumo la vacanza in progamma con Simone Susinna in montagna. Il modello siciliano che non ha digerito l'atteggiamento della compagna le ha detto addio, dopo più di un anno di relazione. Lo racconta la Rodriguez sulle pagine del Settimanale Nuovo.

"Ho semplicemente detto a Simone che sentivo l'esigenza di trascorrere il Capodanno con i miei genitori, che si sono trasferiti in Argentina e non vedevo da cinque anni. Ma lui non ha capito", confessa Mariana che nel frattempo è rientrata in Italia.



"La mia è stata una decisione presa d'impulso, ci ho pensato la sera del 28 dicembre e il 30 ero su un aereo per Buenos Aires. Avevamo programmato di andare in montagna con amici, ma all'ultimo ho deciso di dare buca a tutti, Simone compreso". Bastava rinviare il viaggio di una settimana e Susinna sarebbe partito con lei, ma ecco puntuale la sua risposta: "Non ci vedevo nulla di male nel trascorrere il capodanno separati, visto che abbiamo sempre fatto tutto insieme".



Peccato che Simone non l'abbia presa bene: "Ha detto che ho un carattere troppo forte e che tra noi era finita. Gli ho risposto che se questa era la sua decisione, a me andava bene e sono partita". Una goccia che ha fatto traboccare il vaso? "All'inizio della nostra storia litigavamo spesso perché abbiamo due caratteri molto diversi, ma poi lui è cresciuto parecchio come uomo ed è cambiato in meglio. Quindi non capisco perché sia finita".