Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla stanno insieme da oltre vent’anni. Con Amedeo Goria la relazione è naufragata dopo i continui tradimenti di lui. Maria Teresa ha ritrovato la felicità accanto al compagno, che fa il produttore discografico, con cui ha celebrato diversi matrimoni in giro per il mondo. A ottobre la coppia diventerà marito e moglie anche in Italia. E nello stesso periodo festeggeranno l’arrivo di Noah, il primo figlio di Guenda Goria.

Un unico grande rimpianto nella vita felice di coppia di Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla: “Non aver proseguito nel cammino della procreazione assistita quando io e Roberto volevamo un figlio” ha confidato la conduttrice in tv. In passato i due avevano pensato di allargare la famiglia: “Avevamo fatto tutto, poi ci siamo fermati perché avevo il timore che, avendo un altro bambino, i miei due figli Guenda e Gian Amedeo potessero soffrire. E invece, anni dopo, sono stati proprio loro a dirmi che avrebbero avuto piacere ad avere un fratellino o sorellina, perché io ero una splendida mamma” ha detto la Ruta. Ora sarà una meravigliosa nonna con l'arrivo del nipotino Noah.

Le nozze precedenti di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta, 63 anni (spegnerà una candelina in più tra pochi giorni) e Roberto Zappulla si sono sposati l’ultima volta un anno fa. Era febbraio del 2023 quando in Guinea si scambiavano le promesse di amore eterno, ma già lo avevano fatto nel 2015 nel corso di un viaggio in Etiopia. Il primo matrimonio italiano di Maria Teresa, che è approdata alla carriera televisiva da giornalista sportiva e conduttrice dopo aver vinto Miss Muretto di Alassio a 16 anni, risale al 1987 quando disse sì ad Amedeo Goria, da cui si è separata nel 1999. Nel 2004 Maria Teresa Ruta è stata concorrenti dell’Isola dei Famosi e nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello VIP 5 in coppia con la figlia Guenda Goria.