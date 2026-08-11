Maria Teresa Ruta, la caduta in casa che le rovina l'estate

Un incidente domestico ha costretto Maria Teresa Ruta a mettere momentaneamente in pausa i suoi programmi per l'estate. La conduttrice e giornalista è rimasta vittima di una caduta in casa che le ha provocato la frattura dell'omero. È stata la stessa Ruta a raccontare quanto accaduto attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, mostrando anche i momenti successivi all'infortunio e aggiornando i suoi follower sulle proprie condizioni.