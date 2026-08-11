Maria Teresa Ruta, la caduta in casa che le rovina l'estate

Maria Teresa Ruta © Instagram
Un incidente domestico ha costretto Maria Teresa Ruta a mettere momentaneamente in pausa i suoi programmi per l'estate. La conduttrice e giornalista è rimasta vittima di una caduta in casa che le ha provocato la frattura dell'omero. È stata la stessa Ruta a raccontare quanto accaduto attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, mostrando anche i momenti successivi all'infortunio e aggiornando i suoi follower sulle proprie condizioni.
La caduta e l'intervento dei soccorritori
Nel filmato condiviso sui social si vedono innanzitutto gli operatori del 118 intervenuti nell'abitazione dopo la caduta. Maria Teresa Ruta appare a terra, mentre il personale sanitario cerca di aiutarla a rialzarsi. La conduttrice, visibilmente provata, manifesta chiaramente il dolore provocato dall'incidente. Successivamente le immagini si spostano in ospedale. Ruta mostra il braccialetto che le è stato consegnato durante il triage e racconta direttamente alla sua community che cosa le è accaduto, spiegando anche quale conseguenza ha avuto la caduta.
Maria Teresa Ruta: "Sono caduta come una cozza"
Con la consueta ironia che la contraddistingue, Maria Teresa Ruta ha ricostruito l'accaduto senza nascondere il proprio sconforto. "Ieri sono caduta come una cozza, non so come, e mi sono rotta l'omero", ha raccontato, spiegando così la diagnosi ricevuta dai medici.
La frattura la obbligherà ora a un periodo di riposo particolarmente lungo. La conduttrice ha infatti spiegato di dover rimanere completamente ferma per quattro settimane, una prospettiva che arriva proprio mentre aveva numerosi impegni già programmati.
Gli impegni estivi saltati e la battuta sulla sua salute
A pesare sulla Ruta non è soltanto il dolore provocato dall'infortunio, ma anche l'improvvisa necessità di cancellare o rinviare gli appuntamenti che aveva previsto. "Sono sconfortata, avevo un'infinità di impegni in programma", ha ammesso nel video.
Nonostante la situazione, la conduttrice ha cercato ancora una volta di sdrammatizzare e di tranquillizzare le persone che la seguono. Dopo aver assicurato di stare bene, ha aggiunto con la sua consueta ironia: "Sono dura a morire, però sto di merd*!".
Maria Teresa Ruta scherza anche in ospedale
Il brutto incidente non ha però cancellato il senso dell'umorismo della conduttrice. Nella parte conclusiva del filmato, infatti, Maria Teresa Ruta appare nei corridoi della struttura sanitaria mentre scherza con un altro paziente, anche lui alle prese con una frattura al braccio, ma dalla parte opposta rispetto alla sua.
Quattro settimane di riposo
Al momento, fortunatamente, le condizioni di Maria Teresa Ruta sono stabili e non destano preoccupazione. L'incidente ha comunque imposto alla giornalista e conduttrice uno stop forzato, con quattro settimane di immobilità necessarie per affrontare la frattura dell'omero. Per lei si tratta quindi di una battuta d'arresto arrivata improvvisamente e destinata a modificare i programmi delle prossime settimane, ma senza conseguenze preoccupanti per la sua salute.