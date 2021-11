Maria Teresa Ruta difende la figlia Guenda dagli strozzini: lo scherzo de "Le Iene"

"Io non ho paura di nessuno!". Maria Teresa Ruta non si tira indietro nemmeno davanti agli strozzini che si sono introdotti in casa sua per farsi restituire l'importante somma di denaro prestata alla figlia Guenda Goria. Per fortuna, però, si tratta solo di uno scherzo architettato da "Le Iene", concluso con un pianto liberatorio da parte di una showgirl pronta a tutto pur di difendere la sua famiglia.

Come mostrato nella candid in onda martedì 16 novembre, la donna era attesa dalle presentazioni con il fidanzato della figlia Mirko Gancitano (suo promesso sposo) e con i suoi genitori. L'evento si è rivelato l'occasione perfetta per mandare a casa della Ruta un finto boss, deciso a farsi restituire l'importo e i relativi interessi. Ma Maria Teresa non si fa intimorire.