Marcuzzi, Natale con il clan Facchinetti: nonno Roby suona e canta

Ha festeggiato in anticipo il Natale il clan Marcuzzi al gran completo. Alessia con il marito Paolo Calabresi Marconi e la figlia Mia si è ritrovata ad aprire i pacchetti sotto l'albero insieme a Francesco Facchinetti, papà di Mia, la moglie Wilma Helena Faissol, i figli Leone, Liv e Lollie. Acclamatissimo nonno Roby Facchinetti in maglione rosso in stile Christmas party, che ha deliziato tutti con le sue performance al pianoforte accompagnato dalla nipotina Mia. Sfoglia la gallery e scopri tutto del Natale Marcuzzi-Facchinetti (regali compresi)...