Alessia Marcuzzi, shopping natalizio last minute

Giro di shopping natalizio dell'ultimo minuto per Alessia Marcuzzi, il marito Paolo Calabresi Marconi e la piccola Mia. I tre fanno prima una sosta in profumeria, poi al supermercato e infine davanti a una irresistibile esposizione di bambole. Occhiali scuri, jeans e stivali alti per Alessia, sempre fashion, che torna a casa sorridente e soddisfatta dei suoi acquisti, come mostrano le immagini di Vero.