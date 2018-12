Marcuzzi e Facchinetti alle Maldive insieme

Prima il Natale anticipato in casa Facchinetti con la Marcuzzi, il marito Paolo Calabresi Marconi e la figlia Mia. Poi Alessia è corsa a Roma per festeggiare e aprire i regali in casa con gli Inzaghi. E ora in vacanza si sono ritrovati Francesco e Alessia insieme a Wilma Helena Faissol, il marito della Marcuzzi e le figlie Mia e Lollie. La famiglia allargata funziona alla grande e anche per queste feste natalizie l'intreccio familiare è perfettamente riuscito.

Un'intesa perfetta con i suoi ex. Alessia Marcuzzi ha saputo creare una grande famiglia, regalando serenità ai suoi figli e momenti di condivisione eccezionali. Ne sono la prova le feste trascorse in perfetta sintonia da una casa all'altra. Alessia prima ha festeggiato in Brianza con Francesco Facchinetti, da cui ha avuto Mia, e la sua famiglia. Poi è stata la volta dei brindisi a Roma con Simone Inzaghi, da cui ha avuto Tommaso. E per non farsi mancare nulla, ora è la volta delle vacanze: condivise con Francesco, la moglie Wilma e le bambine, Mia e Lollie (figlia di Wilma). Hanno scelto un esclusivo resort delle Maldive per divertirsi sulla sabbia, nuotare e trascorrere tanti momenti insieme per la felicità delle bambine. Sfoglia la gallery e guarda...