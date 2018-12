Facchinetti al cellulare, la moglie esce fuori di sen(n)o!

Si definisce “diabolique”, e così Wilma Helena Faissol, per i social “Lady Facchinetti” spiazza tutti con la sua ultima “uscita”! In Argentina insieme al marito Francesco Facchinetti gira stories esilaranti sul viaggio con battute tragicomiche sul suo dj del cuore. Lui accompagna Riky Marcuzzo per concerti, lei lo segue tenendo sempre alta l'attenzione del marito. Come? Basta guardare l'ultimo post in cui pubblica una foto mozzafiato in cui il décolleté è sexy e straripante.