Per Marcell Jacobs e Nicole Daza il motivo di festeggiare è doppio.

La coppia ha organizzato un party a tema Barbie per celebrare il loro primo anniversario di nozze, ma anche il 30esimo compleanno di Nicole. Bellissimi e affiatati, lei fasciata in un abito rosa, lui in nero con il papillon abbinato al look della moglie, si sono regalati momenti indimenticabili che non hanno esitato a condividere con i follower.