17 settembre 2022 18:06

Lo sprint di Marcell Jacobs verso l'altare: "Nicole, sei la parte migliore di me"

Il giorno del fatidico Sì è arrivato per il campione olimpico Marcell Jacobs e la modella Nicole Daza, madre di due dei suoi tre figli, Anthony, 3 anni, e Meghan, uno. Le nozze, proprio nel giorno del 29esimo compleanno della sposa, in una location da sogno affacciata sul Lago di Garda: la dannunziana Torre di San Marco, a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. "Tanti auguri alla parte migliore di me. Ti amo da morire e tra poco coroniamo il nostro sogno", il messaggio che l'oro olimpico ha dedicato via social alla futura moglie alla vigilia del matrimonio. Tutto come nelle favole più belle: smoking nero di Armani, scarpe di vernice e occhiali da sole, per il campione olimpico ed europeo dei 100 metri. Rito civile alla presenza di circa 170 invitati, tra parenti, amici, colleghi e vip. Partito dal porto vecchio di Desenzano (dove è cresciuto e dove ha iniziato la sua carriera sportiva) e accompagnato in barca da mamma Viviana, Jacobs ha raggiunto la torre dopo essere stato salutato con un lungo applauso. Nella location esclusiva ha atteso l'arrivo della sposa in abito bianco