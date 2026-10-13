"Spero che si possa innamorare. Che sia un po' innamorata, questo lo spero". Domenico Antonio Pallavicino, 82 anni, non nasconde il desiderio che il rapporto con Manuela Arcuri possa trasformarsi in qualcosa di più. Il principe genovese, da tempo fotografato in compagnia dell'attrice tra viaggi e appuntamenti mondani, ha raccontato al settimanale Chi cosa li lega realmente. E tra dichiarazioni affettuose e risposte diplomatiche ha affrontato anche le indiscrezioni su un possibile matrimonio.