Manuela Arcuri, il principe Pallavicino si sbilancia: "Spero si possa innamorare di me"
Il nobile, che non si è mai sposato e non ha eredi, racconta a Chi il legame con l'attrice, dal primo incontro alle voci sulle nozze: "Non c'è nessun matrimonio a dicembre. In futuro chissà"
Domenico Antonio Pallavicino e Manuela Arcuri © Chi
"Spero che si possa innamorare. Che sia un po' innamorata, questo lo spero". Domenico Antonio Pallavicino, 82 anni, non nasconde il desiderio che il rapporto con Manuela Arcuri possa trasformarsi in qualcosa di più. Il principe genovese, da tempo fotografato in compagnia dell'attrice tra viaggi e appuntamenti mondani, ha raccontato al settimanale Chi cosa li lega realmente. E tra dichiarazioni affettuose e risposte diplomatiche ha affrontato anche le indiscrezioni su un possibile matrimonio.
Il principe Pallavicino e i sentimenti per Manuela Arcuri
A chi gli domanda se sia innamorato dell'attrice, Pallavicino risponde con un'altra domanda: "Chi non resterebbe affascinato da una donna come Manuela?". Non arriva una dichiarazione d'amore esplicita, ma nemmeno una chiusura categorica. "C'è affetto, stima, riconoscenza per il lavoro che ha svolto. Un insieme di sentimenti", spiega il principe, che definisce Arcuri "una grande e cara amica. Un'amica sincera".
Il loro rapporto, racconta, si è consolidato attraverso numerose occasioni trascorse insieme. "Con Manuela c'è un rapporto molto stretto, fatto di grande affetto e stima, costruito negli ultimi anni". Un legame che comprende anche attività professionali e progetti condivisi.
Come è nato il rapporto tra Manuela Arcuri e il principe
All'origine della conoscenza tra i due non c'è stato un incontro romantico, ma una collaborazione lavorativa. "Attraverso la Fondazione Pallavicino. Manuela aveva realizzato fotografie e servizi per noi. È stato un incontro quasi casuale", ricorda il principe nell'intervista. In seguito, l'attrice è diventata anche testimonial della compagnia aerea legata alle attività imprenditoriali del nobile genovese.
Da allora le occasioni per frequentarsi si sono moltiplicate, comprese alcune trasferte tra Montecarlo e Parigi. Ma quando gli viene chiesto se l'amicizia si sia trasformata in qualcosa di diverso, Pallavicino precisa: "Non è cambiato niente". E aggiunge: "L'amicizia è cresciuta negli anni. Più le persone si frequentano, più diventano amiche".
Le nozze con Manuela Arcuri e il futuro del principe
Le fotografie insieme hanno alimentato anche le indiscrezioni su un matrimonio previsto per dicembre. Una prospettiva che Pallavicino smentisce, senza però escluderla per il futuro. "Non c'è nessun matrimonio in programma", chiarisce. Poi, incalzato sull'argomento, aggiunge: "Non c'è nessun matrimonio a dicembre. In futuro chissà". Il principe, che non si è mai sposato e non ha eredi, ammette di non aver mai trovato "la persona giusta" e di essere stato in passato "un po' demotivato sul matrimonio".