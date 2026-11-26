Le voci sulla presunta relazione tra Neuer e una fisioterapista di 23 anni si sono intensificate dopo la trasferta in Brasile del portiere. Il 15 novembre il capitano del Bayern Monaco ha raggiunto il Paese sudamericano per proseguire la riabilitazione dopo un infortunio al piede, con il permesso del club. La donna, che fa parte del suo staff professionale, lo avrebbe accompagnato durante il soggiorno. Secondo quanto riportato dalla Bild, tra i due ci sarebbe un legame che andrebbe oltre il rapporto di lavoro. Non si tratterebbe, inoltre, della prima occasione in cui avrebbero viaggiato insieme. A fine settembre Neuer e la fisioterapista sarebbero stati a Pachino, in Sicilia, mentre durante il soggiorno brasiliano avrebbero alloggiato nello stesso hotel di lusso.