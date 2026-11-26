Il presunto tradimento svelato dai Coldplay e la loro kiss cam
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La vita privata di Manuel Neuer è finita al centro dell'attenzione dopo le indiscrezioni sulla presunta fine del matrimonio con Anika e le voci di un possibile rapporto tra il portiere del Bayern Monaco e una donna del suo entourage professionale. A riaccendere le speculazioni è stata proprio la moglie del calciatore, che sui social ha condiviso un messaggio molto duro nei confronti di chi tradisce una donna in gravidanza, salvo poi rimuoverlo.
"Tradire una donna incinta è davvero da persone malvagie": questo il contenuto del messaggio ripubblicato da Anika Neuer su Instagram. Un riferimento che, alla luce delle notizie circolate sulla crisi coniugale, è stato interpretato come una frecciata indiretta al marito. La donna ha successivamente cancellato il contenuto, ma lo screenshot ha continuato a circolare online, alimentando il dibattito.
Le voci sulla presunta relazione tra Neuer e una fisioterapista di 23 anni si sono intensificate dopo la trasferta in Brasile del portiere. Il 15 novembre il capitano del Bayern Monaco ha raggiunto il Paese sudamericano per proseguire la riabilitazione dopo un infortunio al piede, con il permesso del club. La donna, che fa parte del suo staff professionale, lo avrebbe accompagnato durante il soggiorno. Secondo quanto riportato dalla Bild, tra i due ci sarebbe un legame che andrebbe oltre il rapporto di lavoro. Non si tratterebbe, inoltre, della prima occasione in cui avrebbero viaggiato insieme. A fine settembre Neuer e la fisioterapista sarebbero stati a Pachino, in Sicilia, mentre durante il soggiorno brasiliano avrebbero alloggiato nello stesso hotel di lusso.
Le indiscrezioni sulla separazione tra Manuel e Anika Neuer sono emerse a poche settimane dalla nascita del loro secondo figlio, avvenuta alla fine di agosto 2026. Secondo la Bild, il portiere avrebbe comunicato alla moglie, pochi giorni dopo il parto, di non voler continuare il matrimonio. Altre ricostruzioni collocano la separazione nell'ottobre successivo e riferiscono che Neuer avrebbe lasciato la casa condivisa dalla coppia sul lago Tegernsee. La notizia ha attirato particolare attenzione proprio per la vicinanza temporale tra l'arrivo del bambino e la crisi coniugale. Nel maggio 2026 il calciatore aveva annunciato che lui e Anika aspettavano un altro figlio, dopo la nascita del primogenito Luca, venuto al mondo nel marzo 2024.
La coppia aveva iniziato a frequentarsi nel 2020 e si era sposata con una cerimonia civile nel novembre 2023. Le nozze erano state poi celebrate con una festa più ampia in Alto Adige, nel luglio 2025. La nascita del secondo figlio sembrava rappresentare una nuova tappa della loro vita familiare, prima che diventassero pubbliche le notizie sulla presunta rottura.
Anika Neuer, nata Bissel, è una pallamanista tedesca originaria di Erlangen, dove è nata l'11 giugno 2000. Nel corso della sua carriera ha giocato nel ruolo di ala sinistra per l'ESV 1927 Regensburg e ha anche maturato esperienze nel settore della gestione della moda. Pur essendo sposata con uno dei portieri più conosciuti del calcio internazionale, ha mantenuto una propria identità sportiva e professionale.
I Neuer hanno generalmente tenuto la vita familiare lontana dai riflettori. Le recenti indiscrezioni sulla separazione e il messaggio condiviso da Anika hanno però portato la loro vicenda privata sotto l'attenzione dei media tedeschi e internazionali.
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