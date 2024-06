Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono incontrati per la prima volta nel 2020, in occasione di un talent show di danza dove l'ex Miss Italia era in gara e il ballerino faceva parte del corpo docente. Il legame è cresciuto nel tempo, e nel maggio 2023 hanno ufficializzato la loro unione sui social. Dopo un breve periodo di relazione hanno stupito tutti annunciando a "Verissimo" l'intenzione di sposarsi. "Il nostro amore è una favola e a noi piace immensamente condividerlo perché è il sentimento che trascina il mondo e in molti, purtroppo, se ne sono dimenticati", ha detto Stefano.