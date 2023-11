Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno fissato la data delle nozze

Tgcom24

Stefano Oradei a nozze con la fidanzata Manila Nazzaro, ex Miss Italia e conduttrice televisiva e Stefano Oradei, ballerino professionista, si sono conosciuti nel 2020, quando hanno partecipato insieme a un talent show sul ballo. In un'intervista al settimanale Chi, Manila ha raccontato come è nato il loro amore e quali sono i loro progetti per il futuro. "Stefano è l'uomo che sognavo da sempre, mi ha fatto rinascere dopo un periodo difficile della mia vita. Con lui ho ritrovato la fiducia in me stessa e la voglia di essere felice. E’ un compagno meraviglioso, mi sostiene in tutto e mi fa sentire amata", ha dichiarato Manila, che ha due figli avuti dal precedente matrimonio con l'ex calciatore Francesco Cozza. "Lui è un padre fantastico per i miei bambini, li adora e li tratta come se fossero suoi. Anche loro lo amano molto e lo chiamano papà. Siamo una famiglia unita e affiatata" ha aggiunto la conduttrice tv.

Manila e Stefano Oradei vorrebbero dei figli Manila Nazzaro aveva già rivelato che lei e Stefano parlano di nozze, ma senza fretta. "Ci piacerebbe sposarci, ma non abbiamo ancora deciso quando e come. Vorremmo una cerimonia intima e romantica, magari in un posto speciale per noi. Per ora stiamo godendo del nostro amore e della nostra convivenza, che è stata una scelta naturale e spontanea. Siamo felici così" aveva detto qualche tempo fa la ex reginetta di bellezza. Manila ha anche aggiunto che non esclude la possibilità di avere un altro figlio con Stefano, se il destino lo vorrà. "Sarebbe un sogno, ma non ci poniamo limiti né obiettivi. Viviamo alla giornata e accogliamo quello che la vita ci offre".

Le storie precedenti di Manila Manila Nazzaro, prima di fidanzarsi con Stefano Oradei, ha vissuto una lunga e travagliata storia d’amore con Lorenzo Amoruso con cui sembrava a un passo dalle nozze, ma poi tutto è naufragato. Manila in passato ha confessato di aver sofferto molto per il suo primo amore, un ragazzo che l'ha lasciata dopo averla tradita con un'altra. Poi ha parlato del suo matrimonio con il produttore musicale Francesco Cozza, da cui ha avuto due figli, Tommaso e Leonardo. La loro relazione si è interrotta nel 2017, dopo dieci anni di convivenza e quattro di nozze. Manila ha ammesso di aver provato a salvare il suo matrimonio, ma di non essere riuscita a perdonare le infedeltà del marito.