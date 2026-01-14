Nei momenti più critici è stata Elena Morali a fare la differenza: lo ha aiutato a uscire dall'acqua e a raggiungere immediatamente un ospedale locale. In meno di dieci minuti Favoloso era già sotto controllo medico, dove gli è stato somministrato l'antidoto salvavita. Un intervento tempestivo che, con ogni probabilità, gli ha evitato conseguenze ben più gravi. Dopo due giorni di cure e osservazione, Favoloso è tornato a raccontare l'accaduto sui social con ironia e gratitudine, rassicurando i fan sulle sue condizioni.