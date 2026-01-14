Luigi Mario Favoloso vittima di un Krait dal labbro giallo durante un'immersione alle Filippine: decisivo l'intervento della compagna Elena Morali.
Doveva essere una vacanza da sogno, si è trasformata in un attimo in un incubo ad alta tensione. Luigi Mario Favoloso ha rischiato la vita nelle acque cristalline delle Filippine, morso da uno dei serpenti marini più velenosi al mondo durante una sessione di snorkeling. A salvarlo, sangue freddo, tempestività e soprattutto l'intervento decisivo della compagna Elena Morali.
L'imprenditore ed ex concorrente del Grande Fratello stava esplorando i fondali quando ha avvertito strani sfioramenti alle gambe. Sensazioni leggere, apparentemente innocue, che lo hanno tratto in inganno. Convinto si trattasse di alghe, Favoloso ha continuato a muoversi, finché non ha sentito una fitta improvvisa, come la puntura di un ago che perfora la pelle. In realtà, dietro di lui, si nascondeva un Krait dal labbro giallo, un serpente marino estremamente pericoloso.
L'intera scena sarebbe stata in parte ripresa dalla GoPro di Elena Morali. Rivedendo le immagini, Favoloso ha raccontato di essersi accorto solo dopo di un secondo serpente alle sue spalle. Nel filmato si sentirebbe persino una voce che tenta di avvertirlo del pericolo, rimasta però inascoltata: la sua attenzione era concentrata su ciò che aveva davanti, non su quello che stava accadendo dietro di lui.
Nei momenti più critici è stata Elena Morali a fare la differenza: lo ha aiutato a uscire dall'acqua e a raggiungere immediatamente un ospedale locale. In meno di dieci minuti Favoloso era già sotto controllo medico, dove gli è stato somministrato l'antidoto salvavita. Un intervento tempestivo che, con ogni probabilità, gli ha evitato conseguenze ben più gravi. Dopo due giorni di cure e osservazione, Favoloso è tornato a raccontare l'accaduto sui social con ironia e gratitudine, rassicurando i fan sulle sue condizioni.