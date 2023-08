La ex Pupa mostra un fisico mozzafiato con lato B in bella vista

In effetti il fisico perfetto di Elena Morali, bergamasca 33enne, lascia senza fiato e farebbe invidia a qualunque ragazzina. La ex Pupa è ironica e precisa subito: “Ovviamente scherzo. Vorrei solo sottolineare il concetto di costanza. Tutti voi potete ottenere il corpo che desiderate, basta solo un po’ di determinazione e di costanza nello sport e nell’alimentazione”. Secondo la Morali per avere il suo sex appeal serve solo un po’ di allenamento e di buone abitudini alimentari. Ma intanto mette in primo piano il suo fondoschiena rotondo e i fan restano senza parole.