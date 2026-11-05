Ludovica Pagani insieme al marito Stephan El Shaarawy hanno organizzato un gender reveal decisamente spettacolare. Per svelare il sesso del bambino che stanno aspettando hanno puntato tutto sulla passione che ha accompagnato la carriera del futuro papà. Niente coriandoli tradizionali o semplici palloncini: per svelare il sesso del bambino hanno optato per un calcio al pallone, una nuvola di fumo blu e un'esultanza che vale più di qualsiasi rete in carriera. Subito dopo il tiro, una scenografica esplosione di fumo blu ha colorato l'evento, rivelando a tutti che in famiglia sta per arrivare un maschietto.