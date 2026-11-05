Ludovica Pagani insieme al marito Stephan El Shaarawy hanno organizzato un gender reveal decisamente spettacolare. Per svelare il sesso del bambino che stanno aspettando hanno puntato tutto sulla passione che ha accompagnato la carriera del futuro papà. Niente coriandoli tradizionali o semplici palloncini: per svelare il sesso del bambino hanno optato per un calcio al pallone, una nuvola di fumo blu e un'esultanza che vale più di qualsiasi rete in carriera. Subito dopo il tiro, una scenografica esplosione di fumo blu ha colorato l'evento, rivelando a tutti che in famiglia sta per arrivare un maschietto.
La reazione del futuro papà è stata tutta da vedere. Stephan ha festeggiato come se avesse appena segnato una rete decisiva: prima l'esultanza incontenibile, poi si è inginocchiato, lasciandosi travolgere dalla felicità. Accanto a lui Ludovica, emozionata, ha condiviso un abbraccio che ha suggellato uno dei momenti più speciali della loro vita. A rendere ancora più riconoscibile l'annuncio, la frase scelta per accompagnare il video pubblicato sui social: "Baby Pharaoh is coming". Un gioco di parole che richiama direttamente il soprannome del calciatore, conosciuto da tifosi e appassionati come il Faraone.
Gli scatti del gender reveal sono stati accompagnati da un post carico di emozione scritto dalla futura mamma: "Certe emozioni, non si possono spiegare… mamma e papà non vedono l'ora di vederti piccolo faraoncino. È stato un giorno perfetto, un sogno ad occhi aperti.. tutto curato nei minimi dettagli, intimo ed elegante come lo sognavo!"
La gravidanza annunciata nel giorno del compleanno di El Shaarawy
La notizia dell'arrivo del primo figlio era stata condivisa soltanto pochi giorni prima, il 27 ottobre, in occasione del compleanno di Stephan. Per annunciare la gravidanza, Ludovica e il calciatore avevano scelto una serie di fotografie intime e piene di tenerezza. Negli scatti, El Shaarawy stringe la compagna in un abbraccio, mentre lei mostra con dolcezza il pancione e tiene tra le mani le prime ecografie.
Prima di condividere il video del gender reveal, Ludovica aveva risposto ad alcune curiosità dei suoi follower, raccontando quanto fosse stato complicato mantenere il riserbo sulla gravidanza. La futura mamma ha spiegato che, inizialmente, soltanto lei e Stephan erano a conoscenza della dolce attesa. Una decisione che ha comportato qualche difficoltà nel tenere nascosta una notizia così importante anche ai genitori e alle persone più vicine alla coppia.