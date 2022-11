Ludovica Frasca compie 30 anni, guarda la festa scatenata dell’ex velina

Tra gli ospiti anche i cari amici della ex velina, la modella Marica Pellegrinelli e Rudy Zerbi, Rosa Fanti, Cristiana Corradi, Laura Sordo, il fotografo Manuel Bifari. Il giorno dopo la ex velina mora (ora diventata bionda), fresca si separazione dal marito dopo un anno e mezzo dalle nozze, è senza voce ma felice come una bimba.

Ludovica Frasca sceglie Milano per festeggiare i suoi primi 30 anni e una festa scatenata con gli amici di sempre. La ex velina per l’occasione indossa un abito che enfatizza le forme del suo corpo e sottolinea il seno, gambe nude e sorriso smagliante. Si fa immortalare con tutti gli ospiti, alza il calice e soffia sulle candeline felice e innamorata.

Le nozze americane l’anno scorso

Ad agosto Ludovica Frasca aveva raccontato ai follower la decisione di separarsi dal marito Frank Faricy. I due si erano sposati in America un anno e mezzo prima in piena pandemia. Il sì in Florida nella primavera del 2021 tra la ex velina e l’imprenditore era stato fuori dal comune. La coppia si era scambiata le promesse davanti a quattro amici in Comune con tanti baci e semplicità. “I nostri anelli sono temporanei e li abbiamo costruiti a casa con dei cavi elettrici, i preferiti di Frank - aveva raccontato lei spiegando l’originalità della cerimonia - In quel momento tutto si è fermato e c’eravamo solo noi due e abbiamo detto I do, perché quello che contava era sigillare la nostra promessa”. A quelle nozze americane tra Ludovica Frasca e Frank Faricy sarebbe dovuto seguire un grande matrimonio italiano. Invece col tempo la coppia e scoppiata ed è seguito solo l’annuncio di addio.



L’addio dal marito Frank Faricy

Ludovica Frasca ha scelto i social per comunicare la sua separazione. “Aspetto il tempo per raccontare il mio addio. Aspetto il tempo, lo so, ma oggi finalmente lo faccio con serenità. Ripartendo dalla persona più importante che conosca: me stessa” aveva scritto la ex velina in un lungo sfogo. Non ha svelato i motivi della rottura da Frank Faricy ma solo lasciato intendere: "I compromessi si fanno delle piccole cose, ma nelle grandi, nel modo in cui decidete che qualcuno vi deve amare, vi deve trattare, cosa deve fare, schieratevi per quello che voi pensate sia giusto. Il vostro parere conta, non entrate in loop tossici".

La nuova storia d’amore

Poche settimane dopo l’annuncio dell’addio dal marito, Ludovica Frasca è riapparsa sui social con il sorriso e con un nuovo amore. E’ stato proprio lui, Adam Sigal, regista, a ufficializzare la relazione nel giorno del suo 40esimo compleanno postando una foto tra le braccia della ex velina: "Sono proprio dove voglio essere". Adam Sigal è accanto a lei anche durante il party di compleanno della giovane che ha 10 anni meno del suo fidanzato: una presenza discreta, felice e che fa tanto battere il cuore a Ludovica Frasca.