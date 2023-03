Lucia Azzolina è incinta, l'ex ministro aspetta il primo figlio da Giovanni Rinaldi

Lucia Azzolina ha annunciato la sua gravidanza con un post social condividendo una foto in cui si vede la sua mano, quella del compagno e il loro cane. L'ex ministro dell'Istruzione ha scritto: "Mirtilla è arrivata nei nostri cuori a giugno 2022, è una cagnolina affettuosissima ed è un membro a tutti gli effetti della nostra famiglia. Ad un anno esatto di distanza, se tutto andrà bene, arriverà un fratellino umano per Mirtilla. Inizierà una nuova avventura e ne siamo immensamente felici. Molti lo sanno già - il pancino è ormai evidente- ma ci tenevo a condividere anche con voi questa bella notizia".

Il futuro papà svela il nome del bebè

"Ancora una volta la vita mi ha temprato. Mi ha insegnato a non abbattermi quando le porte si chiudono, quando le strade si interrompono, quando le persone care non ci sono più. Scopri che il destino fa in modo che nella fine delle cose si annidino i nuovi inizi. Ricomincia tutto", ha scritto Giovanni Rinaldi. "Il 30 giugno scorso fu chiaro che mio papà, a breve, mi avrebbe abbandonato. Ho pianto e odiato quel giorno. Ma il destino della vita disegna un ponte e lancia un segnale per andare avanti. Lo stesso periodo, quest'anno, diventerò papà io!" ha proseguito. E ha concluso, svelando anche il nome scelto per il nascituro: "La nascita di mio figlio non è solo la venuta al mondo del mio piccolo. Insieme alla vita di mio figlio viene nuovamente alla vita anche il mondo. Alcuni dicono che la felicità bisogna cercarla lontano; altri dicono che dimora vicino, nella casa. La mia felicità perfetta sarà nella culla di mio figlio Leonardo".