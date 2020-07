Relax in bikini per la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina

Bikini blu, capelli sciolti e smalto rosso fuoco. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina si prende un giorno di pausa e come mostrano le foto pubblicate dal settimanale "Diva e Donna" si rilassa al mare a Sperlonga. Con due guardie del corpo che la osservano da lontano e un libro a farle compagnia. La 37enne deputata dei 5 stelle, due lauree (una in Giurisprudenza e una in Filosofia), è diventata ministro il 10 gennaio 2020.