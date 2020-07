Azzolina prova nuovi banchi in tv: stucchevole polemica, sono innovativi | "Entro agosto il parere definitivo su mascherine in classe"

I banchi singoli con le ruote, al centro delle polemiche, "sono piu' innovativi". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina durante una intervista tv in cui ha anche provato i nuovi tavoli: "E' stata fatta una polemica stucchevole". Il ministro ha poi confermato che "non è possibile fare didattica a distanza per tutti gli ordini di scuola al di sotto dei 14 anni, perché avremmo creato problemi enormi alle famiglie".

Più che banchi, si tratta di sedie con rotelle, quindi mobili, con attaccato un piccolo pianale su cui si può scrivere. In questo modo permettono agli alunni di rimanere distanziati, senza occupare troppo spazio (le aule, effettivamente, rischiano di non poter contenere banchi tradizionali distanziati). Oltre a seguire la classica lezione frontale, "questi banchi permettono agli studenti di lavorare in gruppo, di lavorare peer-to-peer (in coppia ndr): le stanno usando, queste sedie, quelle scuole che sono delle avanguardie educative", ha detto Azzolina. Il ministro ha raccontato che, quando lei insegnava, "c'era un insegnante di scienze molto bravo, che creava un apprendimento diverso, facendo spostare agli alunni i banchi tradizionali, vi lascio immaginare il rumore..l'ora dopo, l'insegnante era più tradizione si arrabbiava: ora sarà più semplice".

A fine agosto decisione su mascherine - "Non ci sono ancora indicazioni precise sull'obbligatorietà dell'uso delle mascherine in classe. Il comitato tecnico-scientifico dirà a fine agosto se sarà necessario usarle. Se sarà così, il fabbisogno c'è". Ha detto Lucia Azzolina a 'In Onda' su La7. "Le scuole - ha aggiunto - sono aperte, non sono chiuse in questo momento. Sto girando regione per regione: le scuole sono aperte e stanno lavorando per garantire il distanziamento".

"Pronta a confrontarmi con Salvini" - "Sono pronta ad un confronto con Salvini, per rispondere a tutte le fake news che diffonde sulla scuola. Io sono disponibile a parlare di scuola, non di propaganda". Ha ribadito Lucia Azzolina rilanciando l'ipotesi di un confronto tv col leader della Lega.