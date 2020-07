Azzolina replica alla Cgil: "La scuola riapre e sfido Salvini in tv"

" La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre . Mi attaccano ma ora vado in tv e spiego io, adesso basta, ho sbagliato a non farlo prima. Dai sindacati mi aspetto collaborazione". Lo ha detto Lucia Azzolina , rispondendo alla Cgil secondo cui "le condizioni per la didattica in presenza non ci sono". Il ministro dell'Istruzione ha poi aggiunto: "Sono pronta a un confronto televisivo con Salvini ".

"Non si può sempre dire no a tutto, ad ogni tentativo di innovazione, serve coraggio", ha quindi sottolineato la Azzolina parlando del ritorno a scuola a settembre e rispondendo alle altre sigle sindacali che accusano il ministero di ritardi nell'organizzazione della ripresa.

Tornando sul leader della Lega, ha attaccato: "Capisco che Salvini appartiene a quel centrodestra che diceva, 'con la cultura non si mangia', quindi probabilmente non ama né i musei, né i teatri, né i cinema. Per me rappresentano luoghi di cultura. Quindi, portare gli studenti anche lì, al di là dell'aula scolastica, è un modo per avvicinare tantissimi ragazzi, anche con poche possibilità economiche, nei luoghi dove si fa cultura".

L'affondo è poi proseguito: "Salvini da una parte dice prima gli italiani, poi dice che dobbiamo copiare dagli altri. Forse farebbe meglio a guardare meglio quel che stiamo facendo piuttosto che stare vicino ai fenicotteri rosa gonfiabili. Al ministero stiamo lavorando dalla mattina alla sera per riportare tutti a scuola a settembre - ha evidenziato -. Salvini ha detto anche che non si sa quando ricomincia la scuola. Quante volte lo dobbiamo dire che il 14 settembre la scuola ricomincia per tutti e che dal primo settembre partono i recuperi?".

Infine, il ministro dell'Istruzione ha spiegato: "Mi hanno accusata di omicidio colposo per avere previsto gli esami di maturità in presenza. Una volta fatti mi arrivano le lettere di ringraziamento di docenti e famiglie. Altri Paesi li hanno cancellati gli esami di Stato, noi no. Adesso la polemica è che avrebbero preso voti troppo alti, altri dicono che sono aumentate le bocciature". "A me interessa che gli studenti siano tornati a scuola - ha concluso -. Avrei voluto accanto a me molti italiani, a Bergamo, per percepire nel giorno della maturità l'emozione di tutti per il grande segnale che abbiamo dato a questo territorio che ha sofferto moltissimo",