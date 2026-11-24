Tra impegni professionali e vita familiare, Luca Argentero, 48 anni, e Cristina Marino, 35, hanno scelto di avere una nuova base nel centro di Milano. Dopo aver trascorso molto tempo nella loro residenza immersa nella campagna umbra, a Città della Pieve, la coppia si è trasferita in un appartamento nel quartiere di Porta Nuova, una soluzione che permette a entrambi di essere più vicini al lavoro e ai nuovi progetti tra cinema, teatro, televisione e fitness. La casa si distingue per gli ambienti luminosi, le linee essenziali e una particolare attenzione alla riservatezza.