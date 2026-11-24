Luca Argentero e Cristina Marino lasciano l'Umbria, ecco la nuova casa a Milano
La coppia, che è in attesa del terzo figlio, si è trasferita in un appartamento nel quartiere di Porta Nuova, una soluzione che permette a entrambi di essere più vicini al lavoro
Tra impegni professionali e vita familiare, Luca Argentero, 48 anni, e Cristina Marino, 35, hanno scelto di avere una nuova base nel centro di Milano. Dopo aver trascorso molto tempo nella loro residenza immersa nella campagna umbra, a Città della Pieve, la coppia si è trasferita in un appartamento nel quartiere di Porta Nuova, una soluzione che permette a entrambi di essere più vicini al lavoro e ai nuovi progetti tra cinema, teatro, televisione e fitness. La casa si distingue per gli ambienti luminosi, le linee essenziali e una particolare attenzione alla riservatezza.
Una casa luminosa nel quartiere di Porta Nuova
La nuova abitazione - come riportato dal settimanale Chi - si trova a Porta Nuova, una delle zone più moderne di Milano, sviluppata tra i quartieri Isola, Varesine e Garibaldi. Grattacieli, ristoranti, locali e spazi verdi caratterizzano quest'area della città, dove si trovano anche il Bosco Verticale e il parco Biblioteca degli Alberi.
Un contesto urbano che offre alla famiglia un equilibrio tra servizi, vita cittadina e comodità negli spostamenti. La scelta risponde soprattutto alle esigenze professionali di Argentero e Marino, ma rappresenta anche una soluzione pratica per la quotidianità con i figli Nina Speranza (sei anni) e Noè Roberto (tre anni).
Gli interni tra legno, fotografie e arredi essenziali
Dalle immagini pubblicate da Cristina Marino, che è in attesa del terso figlio, sui social si intravede un appartamento che dovrebbe trovarsi all'ultimo piano di un edificio contemporaneo. A colpire sono soprattutto la luce naturale e l'ampiezza degli ambienti, valorizzati da soffitti alti e lucernari. L'arredamento segue uno stile minimalista, senza rinunciare agli elementi che rendono la casa accogliente.
I pavimenti sono chiari, una scala dal design moderno caratterizza gli spazi e alcuni rivestimenti in legno decorano le pareti. Non mancano le piante, mentre le fotografie in bianco e nero raccontano momenti della vita familiare. L'impressione è quella di una dimora curata, nella quale estetica e praticità convivono senza eccessi.