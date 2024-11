Luca Argentero e Cristina Marino sono grandi amanti della natura e della campagna. Non a caso infatti, quando gli impegni di lavoro lo consentono, hanno scelto di vivere in un grande casale in Umbria. Proprio lì, nel giugno 2021, la coppia ha celebrato le proprie nozze: una festa intima e bucolica alla presenza di un gruppo ristretto di amici e familiari. A maggio di quest'anno hanno fatto il bis e rinnovato le promesse alle Maldive, optando sempre per una cerimonia intima e riservata.