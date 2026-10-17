La domanda arriva senza troppi giri di parole: perché tanti la considerano antipatica? Al podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Cristina Marino non si scompone e risponde in maniera secca, con un elenco di meriti come fossero parte di un curriculum: "Mi reputo molto carina, molto intelligente, sto con un figo, sto bene, ho due figli uno più bello dell’altro, non posso non stare sul ca**o. Io mi starei sul ca**o". Insomma, una lucida consapevolezza del proprio carattere che le consente di affrontare i pregiudizi a viso aperto.
Il peso dell'essere "la moglie di" e la scelta della maternità
Essere la compagna di un attore diventato popolare significa, soprattutto, dover smontare i dubbi sulle proprie capacità e sulle occasioni di lavoro. Cristina Marino ha sempre rivendicato la scelta di dedicarsi alla maternità, accantonando per un periodo una carriera che tra cinema e tv stava dando buoni frutti.
Tra l'altro lo scorso agosto, dopo tante voci e le supposizioni circolate nelle scorse settimane, è arrivata finalmente la conferma degli interessati: Luca Argentero e Cristina Marino aspettano il loro terzo figlio. A dare l'annuncio erano stati proprio i due, attraverso i social, scegliendo un'immagine intima e delicata per condividere con il pubblico una notizia attesa da tempo. Nella fotografia, scattata al mare e in bianco e nero, Cristina Marino appare abbracciata al marito, con Argentero che la stringe da dietro. Il pancione è ancora appena accennato, ma sufficiente a rendere inequivocabile il messaggio.
Cristina Marino parla del marito
A proposito di Luca Argentero, Marino aveva detto a Vanity Fair: "È uno che non patisce la mia personalità iperattiva, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po' di spensieratezza, lui l'esperienza di anni di vita in più".
Racconta di essersi messa con Luca quando lui era già lontano dall'ex moglie Myriam Catania e di non essere gelosa se Argentero dice che per Catania ci sarà sempre. "Io mi sono innamorata di Luca perché è l'uomo che è: meraviglioso. - spiega Marino - Trovo sano che dopo una condivisione di vita così importante lui risponda in questo modo. Sarebbe un animale se dicesse ci siamo lasciati, per me quella persona non esiste più. Non potrebbe essere l'uomo con cui ho scelto di vivere".