Racconta di essersi messa con Luca quando lui era già lontano dall'ex moglie Myriam Catania e di non essere gelosa se Argentero dice che per Catania ci sarà sempre. "Io mi sono innamorata di Luca perché è l'uomo che è: meraviglioso. - spiega Marino - Trovo sano che dopo una condivisione di vita così importante lui risponda in questo modo. Sarebbe un animale se dicesse ci siamo lasciati, per me quella persona non esiste più. Non potrebbe essere l'uomo con cui ho scelto di vivere".