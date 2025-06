Nuovo amore per Lothar Matthaus? L'ex calciatore avvistato con una modella di 38 anni più giovane di lui

L'ultimo avvistamento della coppia, anche se ancora non è certo se di relazione romantica o semplice amicizia si tratti, è stato immortalato con un video che ha fatto il giro dei social, in cui i due erano in macchina insieme. In ogni caso per Matthaus accompagnarsi a una donna molto più giovane di lui non è una novità, visto che la sua ultima moglie, Anastasia Klimko, era più giovane di lui di 27 anni. In patria però la presunta relazione ha suscitato scalpore, tanto che i post social di Theresa Sommer sono presi d'assalto da hater che giudicano "disgustosa" l'idea di una relazione con un uomo tanto più grande di lei.