Loris Karius ci dà un taglio: la reazione di Diletta Leotta

Un cambio d'immagine semplice, ma che ha attirato subito l'attenzione. Loris Karius ha deciso di rinnovare il proprio look accorciando i capelli e condividendo il risultato sui social. Il nuovo taglio del portiere tedesco, oggi in forza allo Schalke 04, non è passato inosservato neppure in famiglia. Tra le reazioni più apprezzate spicca quella della moglie Diletta Leotta, che ha voluto manifestare il proprio gradimento con un like e una faccina con gli occhi a forma di cuoricino.