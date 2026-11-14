Loris Karius ci dà un taglio: la reazione di Diletta Leotta

Loris Karius, le foto social con i tatuaggi che ora vuole rimuovere
© Instagram @loriskarius
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Un cambio d'immagine semplice, ma che ha attirato subito l'attenzione. Loris Karius ha deciso di rinnovare il proprio look accorciando i capelli e condividendo il risultato sui social. Il nuovo taglio del portiere tedesco, oggi in forza allo Schalke 04, non è passato inosservato neppure in famiglia. Tra le reazioni più apprezzate spicca quella della moglie Diletta Leotta, che ha voluto manifestare il proprio gradimento con un like e una faccina con gli occhi a forma di cuoricino.
Solo un mese fa Karius avrebbe deciso di dare una svolta alla propria immagine, iniziando a "prendere le distanze" da alcuni dei tatuaggi che da tempo caratterizzano il suo look. Come riportato dal settimanale Chi, il portiere tedesco si è rivolto a un centro specializzato di Milano per sottoporsi a un trattamento laser finalizzato alla rimozione di alcuni tattoo presenti sul collo, nella zona sotto le orecchie.
Una scelta che non passa inosservata, soprattutto considerando quanto i tatuaggi abbiano contribuito negli anni a definire lo stile del calciatore. L'inchiostro, infatti, è sempre stato uno degli elementi distintivi della sua immagine, insieme alla cura dei capelli e a un abbigliamento sportivo e informale. Al momento, la rimozione si sarebbe limitata soltanto ad alcuni tatuaggi. Ma unita al recente taglio di capelli, forse è l'inizio di una trasformazione più radicale.
© Instagram @loriskarius
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