DOPO LA RIMOZIONE DEI TATUAGGI

Loris Karius ci dà un taglio: la reazione di Diletta Leotta

Il portiere dello Schalke 04 rinnova la propria immagine e conquista l'approvazione della moglie sui social

14 Nov 2026 - 14:31
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Instagram

© Instagram

Un cambio d'immagine semplice, ma che ha attirato subito l'attenzione. Loris Karius ha deciso di rinnovare il proprio look accorciando i capelli e condividendo il risultato sui social. Il nuovo taglio del portiere tedesco, oggi in forza allo Schalke 04, non è passato inosservato neppure in famiglia. Tra le reazioni più apprezzate spicca quella della moglie Diletta Leotta, che ha voluto manifestare il proprio gradimento con un like e una faccina con gli occhi a forma di cuoricino.

Leggi anche

Diletta Leotta e i due mesi di Leonardo: la tenera dedica social

 Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta celebra Loris Karius: la dolce dedica per il secondo anniversario di matrimonio

La svolta di Loris Karius

 Solo un mese fa Karius avrebbe deciso di dare una svolta alla propria immagine, iniziando a "prendere le distanze" da alcuni dei tatuaggi che da tempo caratterizzano il suo look. Come riportato dal settimanale Chi, il portiere tedesco si è rivolto a un centro specializzato di Milano per sottoporsi a un trattamento laser finalizzato alla rimozione di alcuni tattoo presenti sul collo, nella zona sotto le orecchie.

Leggi anche

Loris Karius ci ripensa e stravolge il suo look dal chirurgo: il motivo

Diletta Leotta compie 35 anni: dalla passione per il calcio al successo in tv

Una scelta che non passa inosservata, soprattutto considerando quanto i tatuaggi abbiano contribuito negli anni a definire lo stile del calciatore. L'inchiostro, infatti, è sempre stato uno degli elementi distintivi della sua immagine, insieme alla cura dei capelli e a un abbigliamento sportivo e informale. Al momento, la rimozione si sarebbe limitata soltanto ad alcuni tatuaggi. Ma unita al recente taglio di capelli, forse è l'inizio di una trasformazione più radicale.

Loris Karius, le foto social con i tatuaggi che ora vuole rimuovere

1 di 9
© Instagram @loriskarius
© Instagram @loriskarius
© Instagram @loriskarius

© Instagram @loriskarius

© Instagram @loriskarius

Ti potrebbe interessare

videovideo
loris karius
diletta leotta

Sullo stesso tema