Lorena Bianchetti festeggia Estelle, guarda il compleanno della sua bimba

Lorena e suo marito Bernardo De Luca hanno affittato una villa nei pressi di Velletri e hanno chiamato a raccolta tutti gli amichetti della loro Estelle. C'erano tanti bambini al party a tema Minnie ("che in questo momento è la sua passione", svela la conduttrice) e la festeggiata ne era fiera: "E' stata felicissima e ogni volta che qualcuno di noi adulti si avvicinava per dirle qualcosa, lei gli diceva orgogliosa: 'Loro sono amici miei'" ricorda la mamma al settimanale Chi, che pubblica le foto della giornata.

A parte un piccolo imprevisto, "Estelle ha dovuto fare un cambio d'abito perché si era rovesciata l'acqua addosso", la festa è stata un successone. Per la Bianchetti è stata anche un'occasione per conoscere meglio i genitori dei compagni di asilo della figlia, con cui racconta di avere un rapporto amichevole e sereno, fatto di chiacchiere, consigli e complicità.

La maternità per lei è un'avventura bellissima. Lorena ha messo al mondo sua figlia quando aveva 45 anni e iniziava a perdere la speranza. Ora con la piccola cerca di essere presente il più possibile e, salvo gli impegni in tv, le dedica tutto il suo tempo libero: "Per me pensare a Estelle significa pensare a me, in una dimensione che mi porta fuori dal tempo e dallo spazio", racconta. Anche organizzare la festa che la piccola tanto sognava è stato un modo per farla sentire amata. L'appuntamento è all'anno prossimo.

