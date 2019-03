Lorena Bianchetti, guarda le prime foto con la figlia Estelle

A 45 anni, quando ormai non pensava di poter più avere figli, la Bianchetti ha dato alla luce la sua piccolina e, sulle pagine di Diva e Donna, si è lasciata immortalare insieme al marito Bernardo De Luca alle prese con carrozzina e copertina. "Quando ho distolto l'attenzione dal pensiero di avere un figlio, sono rimasta incinta. Non ci ho più pensato ed è successo. Ora sono pazza di gioia", ha raccontato.



Estelle è nata lo scorso 5 marzo al policlinico Gemelli di Roma, e Lorena ha annunciato il suo arrivo con una coccarda postata su social e un messaggio a nome della neonata. Poi, posando con tutta la famiglia per il settimanale Chi, ha confessato: "Ho capito che questo nome, 'mamma', è un privilegio ed è un titolo nobiliare".