Lorena Bianchetti è diventata mamma a 45 anni: è nata Estelle

Fiocco rosa per Lorena Bianchetti. A 45 anni la conduttrice è diventata mamma di Estelle, la sua prima figlia, avuta dal marito Bernardo De Luca. Per dare la lieta notizia ha scelto i social, e subito per lei è arrivata una pioggia di auguri dai follower e da alcune amiche vip, da Carmen Russo a Paola Perego.