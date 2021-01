Lorena Bianchetti fa la tenera mamma in campagna Tgcom24 1 di 22 Chi 2 di 22 Chi 3 di 22 Chi 4 di 22 Chi 5 di 22 Instagram 6 di 22 Instagram 7 di 22 Instagram 8 di 22 Instagram 9 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Come per tutti, è stato un anno angosciante, di malinconia e smarrimento, ma essere genitori ci ha fatto sentire fortunati, perché inaspettatamente abbiamo potuto essere super presenti in un momento importante e bellissimo nella crescita di nostra figlia” ha spiegato la Bianchetti.

“Essere mamma è una cosa meravigliosa – ha aggiunto la conduttrice tv – Certo non è una passeggiata… La tua vita cambia completamente… Ho scoperto una forza e una pazienza che non pensavo di avere”.

E con il marito l’amore è più forte che mai. “Quando l’ho sposato lo amavo, ma se prima era mio marito ora è proprio me: riesco a sentire dentro ogni suo respiro. Ci siamo conosciuti da grandi, in un’età in cui capisci subito chi hai vicino e sposarci subito ci ha permesso di crescere e maturare insieme, sorprendendoci giorno per giorno. E l’amore è paradossalmente cresciuto durante il lockdown”.



Allargheranno la famiglia? “Vado per i 47 anni e già sono stata fortunata ad avere lei… - ha detto Lorena - Siamo felici della nostra bambina… Poi, se Dio vorrà…”.

